Dün gece saatlerinde yayımlanan ve Batı yaptırımlarına açık bir misilleme olarak nitelendirilen yeni kararnameyle, Batılı şirketlerin Rusya pazarındaki varlıklarına yönelik sert bir hamle daha geldi.
Putin, Nestle ve 3 şirketin mal varlığına el koydu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın ekonomik yaptırımlarına karşılık olarak; aralarında Nestle ve 3 şirketin mal varlığına el koyulduğunu açıkladı.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Alınan kararla birlikte İsviçre merkezli gıda devi Nestle’nin yanı sıra, Fransız perakende zinciri Auchan, yapı marketi devi Lemana Pro (eski adıyla Leroy Merlin) ve Fransız lojistik grubu FM Logistic’in ülkedeki tüm operasyonlarının yönetimi "LEV Management" isimli bir şirkete aktarıldı.
France 24'ün duyurduğu devir işlemiyle ilgili dikkat çeken detayları, araştırmacı gazetecilik kuruluşu Novaya Gazeta Europe paylaştı. İddialara göre, milyarlarca dolarlık şirketlerin yönetimini devralan LEV Management'ın bilinen hiçbir ticari geçmişi ve faaliyeti bulunmuyor.
2025 yılının sonlarında kurulan bu şirketin yöneticiliğini ise Rusya İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan bir generalin üstlendiği belirtiliyor.
Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte birçok Batılı şirket, artan yaptırım baskıları nedeniyle Rusya pazarından hızla çekilme kararı almıştı.
Ancak Moskova yönetimi, yabancı sermayenin ülkeden çıkışını zorlaştırmak adına varlık satışlarını devlet başkanının onayına bağlayan ve stratejik görülen şirketlere doğrudan el konulmasının önünü açan bir dizi yasal düzenlemeyi hayata geçirmişti.
Rusya'daki operasyonları devredilen Nestle cephesinden yapılan ilk açıklamada, paydaşların ve çalışanların haklarını korumak adına tüm adımların atılacağı vurgulandı. Ülkedeki mevcut faaliyetlerinin son durumuna ilişkin detay vermekten kaçınan şirket, sürecin gidişatına göre elindeki seçenekleri değerlendirdiğini duyurdu.
İsviçre merkezli yatırım bankası Vontobel analistlerinden Jean-Philippe Bertschy, alınan bu kararın Nestle'nin küresel bilançosu üzerindeki mali etkisinin oldukça sınırlı kalacağını öngörüyor. Öte yandan, Rusya'daki faaliyetleri devredilen ve Fransız Mulliez ailesi tarafından yönetilen perakende devleri Auchan ile Leroy Merlin'in ülkede yaklaşık onar mağazası hizmet veriyordu.