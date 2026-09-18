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Kaynak: AA

Güney Kore Pusan Ulusal Üniversitesi ve Çin Chengdu Teknoloji Üniversitesi ortaklığında yürütülen araştırmada, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini gerçekleştirdiği Punggye-ri test sahasındaki faaliyetler ve bölgedeki sismik hareketler mercek altına alındı.

Yonhap'ın aktardığı çalışmada, 2008 yılından bu yana kaydedilen sismik dalga verileri detaylıca incelendi. İncelemeler sonucunda, Kuzey Kore'nin nükleer test yaptığı Mantap Dağı çevresindeki bölgelerde deprem sayısında ani bir artış tespit edildiği ortaya kondu.

2017'DEKİ TESTTEN SONRA SARSINTILAR ŞİDDETLENDİ

Araştırmada, yeraltı sarsıntılarının Pyongyang yönetiminin 2017 yılında gerçekleştirdiği son nükleer testin ardından belirgin şekilde şiddetlendiği kaydedildi.

Bölgedeki deprem hareketliliğine ilişkin araştırmacıların dikkat çektiği kritik bulgular şunlar:

2017'deki son denemeden bu yana Mantap Dağı çevresinde toplam 1330 deprem meydana geldiği tespit edildi.

2017'den önceki nükleer denemelerin ardından yaşanan sarsıntıların çoğunlukla kısa süreli kaldığı, ancak bu tarihten sonraki depremlerin hem sıklık hem de büyüklük açısından şiddetlendiği vurgulandı.

PUNGGYE-Rİ SAHASINDAKİ NÜKLEER TEST GEÇMİŞİ

Kuzey Kore'nin 2006 yılından bu yana tüm nükleer testlerini Punggye-ri sahasında yürüttüğü biliniyor.

Pyongyang yönetiminin kayıtlı nükleer deneme takvimi ise şu şekilde kronolojikleşiyor:

2006, 2009 ve 2013: Birer nükleer deneme yapıldı.

2016: Yıl içerisinde iki ayrı nükleer test gerçekleştirildi.

2017: Bölgedeki sismik yapıyı kalıcı olarak sarsan ve depremleri şiddetlendiren son deneme yapıldı.