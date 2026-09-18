Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte var olduğu öne sürülen Kürt sorununun çözümü için PKK kurucusu teröristbaşı Abdullah Öcalan ile temas kuran iktidar, çerçeve yasa ile birlikte Öcalan'a örtülü statü verdi.
“Terörsüz Türkiye”nin mimarı Bahçeli’ye anket sürprizi: O ismi bile geçti
Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun, örgütünü lağvetsin" çağrısıyla başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirdiği çözüm süreci tartışılmaya devam ederken, "Kürtleri kim temsil ediyor?" sorusu son anket çalışmasında yanıt buldu.Aykut Metehan
MHP her ne kadar Kürtlerin temsilcisi olarak teröristbaşı Öcalan'ı görse de, Kürtlerin 'temsil' konusundaki görüşleri iktidarın aksine Öcalan'ı bir lider veya temsilci olarak görmediği yönünde.
ANK-AR'ın Ağustos 2026 Seçmen Gündemi Araştırmasında "Kürtleri kimin daha iyi temsil ettiğini düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu.
Araştırma sonuçlarında kamuoyuna yansıtılan "Öcalan" görüşünün aksine Kürtleri daha iyi temsil eden isim sıralamasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.
Anketin en çarpıcı kısmı, Milliyetçilik iddiası olan ve Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı MHP lideri Bahçeli'nin, Kürtler üzerinde Öcalan'dan daha fazla temsil gücüne sahip olması oldu.
Genel Anket sonuçlarında terörist başı Abdullah Öcalan %2,1 oy alırken; DEM Parti seçmeninin de sadece %14,8'i Öcalan'ı Kürtlerin temsilcisi olarak gördüğünü ifade etti.
Anketin en çarpıcı kısmı ise Bahçeli'nin aldığı temsil oranı oldu.
Kürtlerin temsilcisi anketinde Öcalan %2,1 oy alırken MHP lideri %6 oranında oy aldı. DEM Parti seçmeninden ise bu ankette Bahçeli'ye oy çıkmadı. DEM'e oy veren seçmenin hiçbiri Bahçeli'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görmüyor.
Anketin Genel sonuçlarında; Selahattin Demirtaş %25,6; Erdoğan %22,9; Özgür Özel %7, Bahçeli %6 oy alırken teröristbaşı Öcalan ise %2,1 oy aldı.
Ankette öne çıkan diğer sonuçlar şöyle:
CHP seçmeninin %34.5'i Demirtaş'ı, %12,4'ü Bahçeli'yi, %8,4'ü ise Öcalan'ı Kürtlerin temsilcisi olarak görürken; YENİ Parti seçmeninin %40.6'sı Demirtaş'ı, %20,3'ü Özgür Özel'i, %0,3'ü Öcalan'ı söylüyor.
DEM Parti seçmeninin %74.8'i Demirtaş, %14,8'i se Öcalan diyor. Bu oranlar MHP seçmeninde Demirtaş için %12 Erdoğan için %35,9, Bahçeli için ise %26,1 seviyesinde.
Anket sonuçları irdelendiğinde; Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum'un 17 Eylül'de yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye'ye destek %80-90 seviyesinde" söylemi üzerinden değerlendirildiğinde; toplumun büyük bir kısmı Öcalan'ın bu süreç içerisinde yeri olmadığı görüşünde.