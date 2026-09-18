Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Güneş paneli maliyetlerinde son çeyrek asırda yaşanan sert düşüş, küresel enerji dengelerini yeniden şekillendiriyor. 2000 yılında watt başına 5-6 dolar seviyesinde olan panel fiyatları, günümüzde 12 sente kadar geriledi.

En yüksek fiyat baz alındığında maliyetlerde yaşanan yaklaşık yüzde 98'lik bu azalma, işletmeler ve haneler için elektrik üretimini kolaylaştırırken elektrik şebekelerinde yeni krizlerin kapısını araladı.

MALİYET DÜŞÜŞÜNÜN ARKASINDA ÇİN VAR

Güneş enerjisi maliyetlerindeki bu tarihi gerilemenin merkezinde Çin'in üretim kapasitesini hızla artırması yer alıyor.

Sektörün üretim kapasitesi ve ulaştığı küresel boyutlara ilişkin verilere dikkat çekildi:

Araştırma şirketi Wood Mackenzie, Çin'in güneş paneli üretim kapasitesinin yaklaşık 1,36 terawatt seviyesine ulaştığını tahmin ediyor.

Energy Institute tarafından yayımlanan World Energy Statistical Review raporuna göre, dünya genelindeki küçük ölçekli güneş enerjisi kapasitesi 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 1,2 terawatt seviyesine ulaştı.

Bu toplam kapasite, panellerin gün boyu tam kapasite çalışmadığı durumlar dahi dikkate alındığında küresel nükleer enerji filosunun yaklaşık üç katı büyüklüğüne denk geliyor.

Energy düşünce kuruluşu Ember'ın kurucu ortağı Dave Jones, konuya ilişkin şu tespitte bulundu:

"2000 yılı civarında watt başına 5-6 dolar olan fiyatlar günümüzde 12 sente düştü."

ELEKTRİK ŞİRKETLERİNİN GELİRLERİ DÜŞÜYOR

Güneş panellerinin hızla yaygınlaşması, tüketicilerin şebekeden satın aldığı elektrik miktarını belirgin şekilde azalttı.

Kendi elektriğini üreten ve batarya kullanan hane ile işletmeler gündüz saatlerinde şebeke kullanımını düşürse de geceleri, bulutlu havalarda veya bataryaların tükendiği anlarda şebekeye bağlı kalmaya devam ediyor. Bu durum, elektrik şirketlerinin azalan tüketim nedeniyle gelirlerinin düşmesine yol açarken, şebekenin işletme ve bakım maliyetlerinin sabit kalması nedeniyle finansal baskıyı artırıyor.

ÜRETİMDEKİ DEĞİŞKENLİK ŞEBEKE DENGESİNİ BOZUYOR

Enerji sektörünü zorlayan bir diğer temel unsur ise üretimin tamamen hava koşullarına bağlı olması. Bulut hareketleri çok kısa süreler içinde büyük üretim dalgalanmalarına neden olabiliyor.

Güneş enerjisi kullanımının yoğun olduğu bölgelerde öğle saatlerinde şebeke talebi en düşük seviyelere gerilerken, üretimin aniden düşmesi sistemin dengelenmesini zorlaştırıyor.