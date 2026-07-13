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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Saldırılar esnasında, limanda askeri malzemelerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı tesisleri, yakıt tankları, yükleme rampaları, pompalama istasyonu, mühimmat ve füze deposu ile konteyner taşıma kontrol merkezi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, saldırı esnasında limanda bulunan 2 RO-RO gemisi, konteyner gemisi, römorkör, insansız deniz araçlarının depolandığı ve kullanıldığı yüzer kuru iskelenin de vurulduğu aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa, Çornomorsk, Yujnıy ve İzmail limanlarına saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.