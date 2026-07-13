"Kendi evim, istediğimi yaparım" düşüncesiyle atılan bu adım, tek bir komşu şikayetiyle hukuki bir kabusa dönüşebiliyor. Yapılan tüm masrafların çöpe gitmesine neden olabilecek yasal detaylar belli oldu.
Yargıtay'ın 'cam balkon' kararı yeniden gündemde: Yıkıma bile neden olabilir
Evlerini daha geniş ve ferah bir hale getirmek için balkonlarını odaya katan veya camla kapatan milyonlarca mülk sahibini yakından ilgilendiren emsal karar yeniden gündeme geldi. İşte bilinmesi gereken yüzde 80 kuralı ve diğer detaylar....Gülsüm Hülya Sundu
Balkonu eve katmak amacıyla aradaki duvarın yıkılması, binanın dış cephe bütünlüğünü ve orijinal mimari projesini değiştiren radikal bir müdahale olarak değerlendiriliyor.
Sözcü'de yer alan habere göre; Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, binanın ana yapısını etkileyen bu tür değişiklikler için apartmandaki tüm kat maliklerinin firesiz, yani yüzde 100 oranında oy birliği ile onay vermesi şart. Eğer tek bir mülk sahibi bile itiraz edip şikayetçi olursa, mahkeme veya belediye kararıyla alanın derhal eski haline getirilmesi (yıkımı) zorunlu kılınıyor.
Duvar yıkmadan yalnızca cam balkon yaptırmak isteyenler için de süreç tamamen serbest değil. Mevzuata göre, balkonunu cam düzenekle kapatmak isteyen mülk sahiplerinin, apartmandaki kat maliklerinin en az beşte dördünün (yüzde 80) yazılı iznini alması gerekiyor.
Bu yasal çoğunluk sağlanmadan yapılan işlemler kaçak hükmünde sayılıyor ve şikayet halinde söküm işlemiyle karşı karşıya kalınıyor.
Apartman yönetiminin kararı ve komşuların yazılı izni olmadan yapılan balkon tadilatları, şikayet konusu olduğunda mülk sahiplerine ağır bedeller ödetiyor.
Yalıtım, duvar kırma, PVC, cam ve parke gibi işlemler için harcanan on binlerce liralık bütçe mahkeme kararıyla sıfırlanıyor.
Mahkeme, odaya dahil edilen balkonun derhal yıkılarak binanın ilk yapıldığı mimari formuna geri döndürülmesini emrediyor.
Yasal süre içinde söküm işlemini kendi yapmayan ev sahipleri için belediye ekipleri devreye giriyor. Ekiplerin yaptığı yıkım ve işçilik masrafları, haksız tadilatı yapan mülk sahibinden faiziyle birlikte geri alınıyor.