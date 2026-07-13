Yargıtay'ın 'cam balkon' kararı yeniden gündemde: Yıkıma bile neden olabilir

Sözcü'de yer alan habere göre; Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, binanın ana yapısını etkileyen bu tür değişiklikler için apartmandaki tüm kat maliklerinin firesiz, yani yüzde 100 oranında oy birliği ile onay vermesi şart. Eğer tek bir mülk sahibi bile itiraz edip şikayetçi olursa, mahkeme veya belediye kararıyla alanın derhal eski haline getirilmesi (yıkımı) zorunlu kılınıyor.