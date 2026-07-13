Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Bakanlıktan yeni imar hamlesi

"İNŞAATA BAŞLANMIŞ PROJELERDE KAZANILMIŞ HAKLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNACAK"

Ali Güvenç Kiraz, düzenlemenin uzun yıllardır tartışılan, "hükümsüz hale gelen yapı ruhsatlarında hangi mevzuatın uygulanacağına" ilişkin belirsizlikleri önemli ölçüde giderdiğini söyledi. Yeni düzenlemeyle, ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde inşaata başlanmış projelerde kazanılmış hakların büyük ölçüde korunacağını anlatan Kiraz, ancak deprem, yangın güvenliği, enerji verimliliği ile ısı ve su yalıtımına ilişkin güncel teknik düzenlemelerin uygulanmasının zorunlu olacağını ifade etti.

Kiraz, iki yıl içinde inşaata başlanmayan projelerde ise güncel imar planı ve mevzuat hükümlerinin tamamen uygulanacağını, ayrıca eski yapılarda gerçekleştirilecek tadilatlara ilişkin belediyeler arasındaki uygulama farklılıklarının da giderilmesinin amaçlandığını aktardı.