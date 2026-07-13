Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı

Türk kültürünün vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay, sabah kahvaltılarından akşam sohbetlerine kadar hayatın her alanında önemli bir yere sahip. Kişi başına çay tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye’de, hangi şehirlerin daha fazla çay tükettiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.