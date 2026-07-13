Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı

Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı

Türkiye’de çay tüketimiyle ilgili hazırlanan liste, yıllardır süren “en çok çayı Karadeniz içer” algısını değiştirdi.Çayın ana vatanı olarak bilinen Rize ve Karadeniz şehirleri beklenirken,listenin zirvesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan bir şehir yerleşti. İşte Türkiye’nin en çok çay tüketen 20 ili

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 1

Türk kültürünün vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay, sabah kahvaltılarından akşam sohbetlerine kadar hayatın her alanında önemli bir yere sahip. Kişi başına çay tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye’de, hangi şehirlerin daha fazla çay tükettiği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 2

Çayın üretim merkezi olan Doğu Karadeniz bölgesinin bu alanda lider olması beklenirken, açıklanan liste farklı bir tablo ortaya koydu. Çay tüketiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri ön plana çıkarken, zirvedeki şehir dikkat çekti.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ÇAY TÜKETEN 20 İLİ

20. Kars

Soğuk iklimiyle bilinen Kars’ta çay, özellikle uzun kış gecelerinin vazgeçilmez içeceği olarak öne çıkıyor. Semaver kültürünün güçlü olduğu şehirde çay, ısınmanın ve sohbetlerin önemli bir parçası.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 4

19. Şırnak

Şırnak’ta çay, misafir ağırlama kültürünün başında geliyor. Günün her saatinde taze tutulan çay demleri, sosyal yaşamın önemli unsurlarından biri.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 5

18. Iğdır

Doğu’nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da çay, tarla molalarının ve uzun sohbetlerin vazgeçilmezi olarak tüketiliyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 6

17. Bingöl

Çay ocakları ve kıraathanelerin sosyal hayatın merkezinde olduğu Bingöl, yüksek çay tüketimiyle listede yer alıyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 7

16. Kilis

Kilis’te özellikle ağır yemeklerin ardından içilen sert çaylar, şehir kültürünün önemli bir parçası.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 8

15. Erzurum

“Kıtlama çay” geleneğiyle Türkiye’nin en karakteristik çay şehirlerinden biri olan Erzurum, listede 15’inci sırada bulunuyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 9

14. Malatya

Esnaf kültürünün güçlü olduğu Malatya’da çay, ticaret hayatının vazgeçilmez ikramları arasında yer alıyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 10

13. Elazığ

Aile ve dost sohbetlerinde önemli bir yere sahip olan çay, Elazığ’da günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 11

12. Hakkari

Dağlık coğrafyasına rağmen güçlü çay kültürüyle öne çıkan Hakkari’de özellikle yoğun aromalı çaylar tercih ediliyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 12

11. Adıyaman

Kapı önü sohbetleri ve akşam buluşmalarında tüketilen demlik çaylar, Adıyaman’ın çay kültürünü güçlendiriyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 13

10. Siirt

Listenin ilk 10 sırasında yer alan Siirt’te çay, özellikle yemek sonrası sohbetlerin vazgeçilmezi.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 14

9. Van

Dünyaca ünlü Van kahvaltısının ayrılmaz tamamlayıcısı olan çay, şehirde günün her saatinde tüketiliyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 15

8. Batman

Çay bahçeleri ve kafelerin yoğun olduğu Batman’da çay, sosyal yaşamın merkezinde bulunuyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 16

7. Ağrı

Soğuk iklimiyle bilinen Ağrı’da sıcak bir bardak demli çay, özellikle misafirliklerin vazgeçilmezleri arasında.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 17

6. Bitlis

Kahvehane kültürüyle dikkat çeken Bitlis, birçok büyükşehri geride bırakarak listenin üst sıralarında yer aldı.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 18

5. Mardin

Tarihi atmosferi ve yoğun ziyaretçi trafiğiyle dikkat çeken Mardin, çay tüketiminde Türkiye’nin ilk 5 şehri arasına girdi.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 19

4. Diyarbakır

Dostluk ve sohbet kültürünün önemli bir parçası olan çay, Diyarbakır’da günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 20

3. Muş

Listenin sürpriz şehirlerinden biri olan Muş, tarım işçilerinden esnafa kadar geniş kesimlerin çay tüketimiyle üçüncü sıraya yerleşti.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 21

2. Şanlıurfa

Sıra geceleri ve geleneksel sofralarıyla bilinen Şanlıurfa’da çay, günün her saatinde yoğun şekilde tüketiliyor.

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Çayı en çok hangi şehir içiyor? Liste açıklandı zirve Karadeniz’i şaşırttı - Resim: 22

1. Gaziantep: Türkiye’nin çay tüketim şampiyonu

Listenin zirvesinde ise Gaziantep yer aldı. Gastronomi başkenti olarak bilinen şehir, baklava ve kebabının yanı sıra güçlü çay kültürüyle de dikkat çekiyor.

Gaziantep’te yemek sonrası ikram edilen çaylar, esnaf sohbetleri ve misafirliklerde önemli bir yere sahip. Şehirde çay, günlük yaşamın adeta vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.

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