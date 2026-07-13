Yeniçağ Gazetesi
13 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Gökyüzünde Türk imzası: Büyüleyici performans ağızları açık bıraktı

Gökyüzünde Türk imzası: Büyüleyici performans ağızları açık bıraktı

Türk Yıldızları, Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleştirdiği nefes kesen akrobasi gösterisiyle binlerce vatandaşı büyüledi. Gökyüzünü süsleyen dumanlı figürler ve kol uçuşları dakikalarca alkışlandı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gökyüzünde Türk imzası: Büyüleyici performans ağızları açık bıraktı - Resim: 1

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın, Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu nefes kesti.

1 7
Gökyüzünde Türk imzası: Büyüleyici performans ağızları açık bıraktı - Resim: 2

Artvin'in Arhavi ilçesinde Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

2 7
Gökyüzünde Türk imzası: Büyüleyici performans ağızları açık bıraktı - Resim: 3

Uçuş öncesinde vatandaşlar, park ve çevresine akın etti.

3 7
Gökyüzünde Türk imzası: Büyüleyici performans ağızları açık bıraktı - Resim: 4

Araçlarıyla bölgeye giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, etkinlik alanında yoğun bir kalabalık toplandı.

4 7
Gökyüzünde Türk imzası: Büyüleyici performans ağızları açık bıraktı - Resim: 5

Rize-Artvin Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları; sergiledikleri akrobatik manevralar, kol uçuşu ve dumanlı figürlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

5 7
Gökyüzünde Türk imzası: Büyüleyici performans ağızları açık bıraktı - Resim: 6

Özellikle çocuklar ve gençlerin heyecanı dikkat çekerken, birçok kişi cep telefonu kameralarıyla bu anları kaydetti.

6 7
Gökyüzünde Türk imzası: Büyüleyici performans ağızları açık bıraktı - Resim: 7

Yaklaşık 30 dakika süren gösteri büyük bir ilgiyle izlendi.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro