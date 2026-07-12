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Kaynak: AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı stratejik liman kentlerine yönelik gerçekleştirilen yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa kenti ile aynı bölgede yer alan liman tesislerine havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile gerçekleştirdiği belirtildi.

ASKERİ GEMİLER VE YAKIT DEPOLARI HEDEF ALINDı

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, düzenlenen hava harekatında Odessa ve Çornomorsk limanları doğrudan isabet aldı. Vurulan liman tesislerinin, Ukrayna ordusuna ait askeri malzemelerin lojistik sevkiyatında ve yakıt depolama faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü.

Açıklamanın detaylarında, Çornomorsk Limanı'nda konuşlu bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hizmet eden iki adet kuru yük gemisi, bir deniz feribotu ile bir devriye botunun da saldırılar sonucu etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de başkent Kiev'deki askeri savunma işletmelerinin, Odessa'da ise Çornomorsk, Yujnıy ve İzmail limanlarını vurduklarını bildirmişti.