Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak

Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre 26 ilde termometreler 41 dereceye kadar yükselirken 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop haric), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 2

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 3

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 4

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 6

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 7

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 8

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 9

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 10

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 11

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 12

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 14

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 15

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel ağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 16

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 26 şehirde aşırı sıcaklar, 9 ilde gök gürültülü sağanak - Resim: 18

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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