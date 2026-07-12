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Kaynak: AA

Rusya’nın Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Samara bölgesine İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen saldırıda, birkaç binada hasar oluştuğunu ifade eden Fedorişçev, "Maalesef 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gerekli çalışmalar sürdürülüyor." sözlerini sarf etti.

“29 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de, konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak geceden bu yana Moskova’ya doğru uçan 29 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gece Ukrayna'ya ait 349 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde imha edildiği kaydedildi.