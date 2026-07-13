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Kaynak: AA

Ukrayna’nın, Rusya’nın başkenti Moskova’ya doğru 350’den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği ve saldırılar sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün saat 20.30’dan bu yana Moskova bölgesi yönüne 350’den fazla Ukrayna İHA’sı gönderildiğini kaydetti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Sobyanin, İHA’ların büyük çoğunluğunun uzakta imha edildiğini açıklayarak Moskova’ya yaklaşırken 50 İHA’nın vurulduğunu belirtti. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından Moskova bölgesine yönelik saldırılarda 81 İHA’nın düşürüldüğünü iletti.

Vorobyev, açıklamasında "Ne yazık ki, ölü ve yaralılar var. İstra ilçesinde Pionerskiy köyünde bir İHA’nın düşmesi sonucu 3 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı. 5 müstakil evde yangın çıktı. Solneçnogorsk'ta bir İHA’nın bir apartmana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Binanın duvarı ve pencereleri hasar gördü." İfadelerine yer verdi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece Rus ordusunun, Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarına devam ettiği ifade edilirken "Rusya Silahlı Kuvvetlerince, uzun menzilli havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı İHA’ları kullanılarak gerçekleştirilen grup saldırıları sonucunda, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı’nda askeri kargo, yakıt ve yağların boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri vuruldu” denildi.