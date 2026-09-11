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Türkiye kamuoyu yerel seçimlerle göreve gelen muhalif belediye başkanlarına açılan davalar ve parti transferlerini konuşurken ekranların tartışmalı ismi Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çekici bir yorum geldi.



ENSON Haber programında konuşan nam-ı değer ROK 'Yerel seçimler kaldırılsın' açıklamasında bulundu.



'BAŞKANLARI MİLLİ İRADE ATAMALI'

Kütahyalı “Başkanları da o millî iradenin tecelli ettiği seçilmiş irade tarafından atanmalıdır. Oraya gidiyor zaten Türkiye. Bu bütün belediye seçimleri sonrasında olanlar bir oyalamadan falan ibaret oluyor.''

‘Yerel seçim kaldırılmalı mı?’ diyorsun. sorusuna ise şu yanıtı verdi:



''Siztem oraya doğru gidiyor. Evet, bugünkü sistemin doğasında belediye... Bir kere belediye de değil işte. Amerika’da valiler de seçiliyor, başsavcılar seçiliyor ya; o sistemlere de saygım var. Orada başka, federal bir sistem var. O federal sistemin doğasına göre...

Bizde üniter devlet var. Üniter devlette bir tek kişilik hükümet, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, merkeziyetçi bir yapı ve bunun doğasında bütün bürokrasiyi o millî iradenin tecelli ettiği kişinin ataması var.''

'YERELDE GÜÇLÜ KİŞİYİ DE ATAYABİLİR'

Yani CHP’li bir seçildi... Tabii atarken de kendi oy durumunu düşünür, kafasına göre atamaz. Orada önemli bir kişiyi atar. Yerelde güçlü bir kişiyi atayabilir. Anladın mı?

Yani ona göre atar, ona göre atama yapar, anlatabiliyor muyum?

Seçilir işte. Ankara’daki belediye başkanı olacak, Kars’ta kim olacak, Diyarbakır’da kim olacak, bilmem, Edirne’de ne olacak; ona göre atayabilir.” ifadelerini kullandı.