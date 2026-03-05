Son anket Asal'dan: Türkiye dış politikada hangi ülke veya ülkelerle birlikte hareket etmelidir?

ABD demeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşla ilgili "Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a karşı düzenlenen hava harekatı" ifadeleri gündemdeyken, Erdoğan son açıklamasında 'Savaşı durdurmak için çalışıyoruz... Türkiye için gerekli tüm önlemleri aldık' ifadelerini kullandı.