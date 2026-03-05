Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Son anket Asal'dan: Türkiye dış politikada hangi ülke veya ülkelerle birlikte hareket etmelidir?

Dünya İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan karşılıklı bombalamaları konuşmaya devam ediyor. Asal Araştırma son anketinde vatandaşlara "Sizce Türkiye dış politikada hangi ülke veya ülkelerle birlikte hareket etmelidir?" diye sordu. Anket sonuçları dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Son anket Asal'dan: Türkiye dış politikada hangi ülke veya ülkelerle birlikte hareket etmelidir?

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş 6. gününde sürüyor. ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasından sonra Orta Doğu ateş çemberine dönüştü.

Son anket Asal'dan: Türkiye dış politikada hangi ülke veya ülkelerle birlikte hareket etmelidir? - Resim: 2

Asal Araştırma 13-21 Şubat (2026) tarihlerinde 26 ilde vatandaşlara "Sizce Türkiye dış politikada hangi ülke veya ülkelerle birlikte hareket etmelidir?" diye sordu.

Son anket Asal'dan: Türkiye dış politikada hangi ülke veya ülkelerle birlikte hareket etmelidir? - Resim: 3

ABD demeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşla ilgili "Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a karşı düzenlenen hava harekatı" ifadeleri gündemdeyken, Erdoğan son açıklamasında 'Savaşı durdurmak için çalışıyoruz... Türkiye için gerekli tüm önlemleri aldık' ifadelerini kullandı.

Asal Araştırma son anketinde vatandaşlara "Sizce Türkiye dış politikada hangi ülke veya ülkelerle birlikte hareket etmelidir?" diye sordu.

Asal Araştırma son anketinde vatandaşlara "Sizce Türkiye dış politikada hangi ülke veya ülkelerle birlikte hareket etmelidir?" diye sordu.

Anket sonuçlarına göre vatandaşların verdiği yanıtlar sondan başa doğru şöyle:

Anket sonuçlarına göre vatandaşların verdiği yanıtlar sondan başa doğru şöyle:

Orta Doğu diyenlerin oranı yüzde 4,5 oldu

Orta Doğu diyenlerin oranı yüzde 4,5 oldu

ABD diyenlerin oranı yüzde 5,8

ABD diyenlerin oranı yüzde 5,8

Rusya diyenlerin oranı 6,2

Rusya diyenlerin oranı 6,2

ATO ülkeleri diyenlerin oranı 7,1

ATO ülkeleri diyenlerin oranı 7,1

Çin yanıtı verenlerin oranı 9,0

Çin yanıtı verenlerin oranı 9,0

Avrupa Birliği Ülkeleri diyenlerin oranı 12,6

Avrupa Birliği Ülkeleri diyenlerin oranı 12,6

Müslüman ülkeler diyenlerin oranı 14,0

Müslüman ülkeler diyenlerin oranı 14,0

Yalnız hareket etmeli diyenlerin oranı 18,0

Yalnız hareket etmeli diyenlerin oranı 18,0

Türk Cumhuriyetleri diyenlerin oranı yüzde 22,8 oldu.

Türk Cumhuriyetleri diyenlerin oranı yüzde 22,8 oldu.

