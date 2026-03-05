Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler

Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler

Türkiye’nin köklü futbol takımı, maddi krizlerle boğuşurken tesis çalışanlarının 8 aydır maaş alamadığı ve işe ara verdiği ortaya çıktı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 1

Ülkemizde 112 yıl önce kurulan İzmir’in ve Türk futbolunun efsane kulübü Altay, tarihinin en dramatik dönemlerinden birini yaşıyor.

1 10
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 2

Bir zamanlar Süper Lig’de yer alan ve Mustafa Denizli gibi büyük futbolcular yetiştiren Altay, artık TFF 3. Lig’de yaşam savaşı veriyor.

2 10
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 3

Maddi krizlerle boğuşan siyah-beyazlı kulüpte son gelişmeler, yaşanan sıkıntıların boyutunu gözler önüne serdi.

3 10
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 4

8 Aydır Maaş Alamayan Personel İşi Bıraktı
Altay tesislerinde çalışan personelin 8 aydır maaş alamadığı ve 1 haftadır tesislere gitmedikleri ortaya çıktı.

4 10
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 5

İdari personel, mutfak çalışanları, kamp binası personeli, çimci, şoför ve güvenlik ekiplerinden oluşan 8 çalışanın maaşlarının ödenmemesi nedeniyle işe ara verdikleri bildirildi.

5 10
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 6

Ligde önceki hafta oynanan Tire 2021 FK maçının ardından görevlerine dönmeyen personelin, maaşlar ödenene kadar işe başlamayacağı ifade edildi.

6 10
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 7

Çalışanların önceki dönemlerden 5, mevcut yönetimden ise 3 maaş olmak üzere toplam 8 maaş alacağı bulunduğu iddia edildi.

7 10
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 8

Türkiye’nin 112 yıllık köklü kulübü Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadelesini sürdürüyor.

8 10
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 9

Yıllardır transfer yasağı ve mali sorunlarla boğuşan köklü kulüp, ligde bu sezon 23 maçta 20 puan toplayarak küme düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor.”

9 10
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler - Resim: 10

Kümede kalma mücadelesi veren Altay, başarısız olursa Bölgesel Amatör Lige düşecek.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro