Ülkemizde 112 yıl önce kurulan İzmir’in ve Türk futbolunun efsane kulübü Altay, tarihinin en dramatik dönemlerinden birini yaşıyor.
Türkiye’nin 112 yıllık köklü futbol kulübüydü: İflasın eşiğindeler
Türkiye’nin köklü futbol takımı, maddi krizlerle boğuşurken tesis çalışanlarının 8 aydır maaş alamadığı ve işe ara verdiği ortaya çıktı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bir zamanlar Süper Lig’de yer alan ve Mustafa Denizli gibi büyük futbolcular yetiştiren Altay, artık TFF 3. Lig’de yaşam savaşı veriyor.
Maddi krizlerle boğuşan siyah-beyazlı kulüpte son gelişmeler, yaşanan sıkıntıların boyutunu gözler önüne serdi.
8 Aydır Maaş Alamayan Personel İşi Bıraktı
Altay tesislerinde çalışan personelin 8 aydır maaş alamadığı ve 1 haftadır tesislere gitmedikleri ortaya çıktı.
İdari personel, mutfak çalışanları, kamp binası personeli, çimci, şoför ve güvenlik ekiplerinden oluşan 8 çalışanın maaşlarının ödenmemesi nedeniyle işe ara verdikleri bildirildi.
Ligde önceki hafta oynanan Tire 2021 FK maçının ardından görevlerine dönmeyen personelin, maaşlar ödenene kadar işe başlamayacağı ifade edildi.
Çalışanların önceki dönemlerden 5, mevcut yönetimden ise 3 maaş olmak üzere toplam 8 maaş alacağı bulunduğu iddia edildi.
Türkiye’nin 112 yıllık köklü kulübü Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadelesini sürdürüyor.
Yıllardır transfer yasağı ve mali sorunlarla boğuşan köklü kulüp, ligde bu sezon 23 maçta 20 puan toplayarak küme düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor.”
Kümede kalma mücadelesi veren Altay, başarısız olursa Bölgesel Amatör Lige düşecek.