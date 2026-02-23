Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
ABD'li bankadan yatırımcılara tavsiye: İşte en güçlü yatırım aracı

ABD'li bankadan yatırımcılara tavsiye: İşte en güçlü yatırım aracı

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, yatırımcılara en etkin güvenli liman olarak İsviçre frangına işaret etti. Öte yandan banka, Euro/frankta 0,87 hedefiyle satış, 0,94 seviyesinde zarar-kes önerdi.

Baran Yalçın
ABD'li bankadan yatırımcılara tavsiye: İşte en güçlü yatırım aracı - Resim: 1

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun dünya genelinde artması sonrası yatırımcılar, paralarının değerini korumak için yatırım araçlarına yöneliyor.

ABD'li bankadan yatırımcılara tavsiye: İşte en güçlü yatırım aracı - Resim: 2

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, yatırımcılara en etkin güvenli liman olarak İsviçre frangını önerdi.

ABD'li bankadan yatırımcılara tavsiye: İşte en güçlü yatırım aracı - Resim: 3

Morgan Stanley uzmanları, İsviçre frangının yatırımcıların beklediğinden daha hızlı ve güçlü değer kazanabileceğinin altını çizdi.

ABD'li bankadan yatırımcılara tavsiye: İşte en güçlü yatırım aracı - Resim: 4

Notta, frangın dolar ve Japon yeni gibi rakiplerine göre en istikrarlı ve etkili güvenli liman olduğu, en geniş koşullar altında değerini koruma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.

ABD'li bankadan yatırımcılara tavsiye: İşte en güçlü yatırım aracı - Resim: 5
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
