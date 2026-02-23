Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun dünya genelinde artması sonrası yatırımcılar, paralarının değerini korumak için yatırım araçlarına yöneliyor.
ABD'li bankadan yatırımcılara tavsiye: İşte en güçlü yatırım aracı
ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, yatırımcılara en etkin güvenli liman olarak İsviçre frangına işaret etti. Öte yandan banka, Euro/frankta 0,87 hedefiyle satış, 0,94 seviyesinde zarar-kes önerdi.Baran Yalçın
ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, yatırımcılara en etkin güvenli liman olarak İsviçre frangını önerdi.
Morgan Stanley uzmanları, İsviçre frangının yatırımcıların beklediğinden daha hızlı ve güçlü değer kazanabileceğinin altını çizdi.
Notta, frangın dolar ve Japon yeni gibi rakiplerine göre en istikrarlı ve etkili güvenli liman olduğu, en geniş koşullar altında değerini koruma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.
Kaynak: Haber Merkezi