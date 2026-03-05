Üniversiteler arası yatay geçişte yeni dönem başlıyor... Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yeni düzenlemeyle üniversitelerde yatay geçiş sistemi değişti. Haberglobal'in haberine göre, üniversitelerde not barajı yükseltildi. Alt sınıfa geçişe kapı kapandı. Yabancı dil ve yurt dışı geçişlerinde ise artık sıkı kurallar uygulanacak.

Yeni yönetmeliğe göre yatay geçişte artık akademik başarı belirleyici. Adayın not ortalaması ve başvurulan bölümdeki rekabet dikkate alınacak.

Üniversitelerde yatay geçişe düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri de alt sınıfa geçiş yasağı oldu. Üniversite öğrencileri artık bulundukları sınıftan alt bir sınıfa geçiş yapamayacak. Yatay geçiş yapacak üniversite öğrencilerinin başvuru yapmadan önce sınıf ve dönem bilgileri dikkatle kontrol edilecek. Yanlış beyanda bulunan veya bilgilerinde sistem uyuşmazlığı bulunanların başvuruları iptal edilecek.

Her üniversite kendi kontenjanını, başvuru takvimini ve ek şartlarını ayrı ayrı duyuracak. Yetkililer yatay geçiş yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin merkezi bir duyuru beklemek yerine üniversitelerin resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmesi önerisinde bulundu.