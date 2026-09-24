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Tasarruf finansman şirketleri ile yatırım fonları hakkında adli makamlarca yürütülen soruşturmalar, söz konusu kuruluşların marka yüzü olan ve reklam filmlerinde rol alan tanınmış kişilerin hukuki durumunu tartışmaya açtı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüketiciler Birliği Başkanı Hukukçu Hasan Oğuz Altınkaynak, reklamlarda oynayan oyuncuların sorumluluk sınırlarına dikkat çekti.

"GERÇEĞE AYKIRI GÜVENCE CEZAİ SORUMLULUK DOĞURABİLİR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre oyuncunun gerçeğe aykırı vaatleri bilerek kullanması ve vatandaşların sisteme katılmasına bilinçli katkı sağlaması halinde cezai sorumluluğun doğabileceğini vurgulayan Altınkaynak, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu, şirketin ödeme güçlüğünü veya vaatlerini yerine getiremeyeceğini bildiği halde reklamlara devam etmiş; 'Paranız güvende', 'Teslimat kesin' veya 'Ben de bu sisteme yatırım yaptım' gibi gerçeğe aykırı kişisel güvenceler vermişse cezai sorumluluk tartışılabilir. Müşteri sayısına veya toplanan paraya bağlı kazanç elde edilmesi ve yanıltıcı reklam stratejisinin şirket yöneticileriyle birlikte belirlenmesi de önemli deliller oluşturur. Elde edilecek delillere göre ünlülere tazminat sorumluluğu doğabilir."

MÜŞTEREK FAİL OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Hileli reklam ve müşteri kazanma sistemini şirket yöneticileriyle birlikte planlayan, uygulayan ve suçun icrasında belirleyici rol üstlenen kişilerin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 37. maddesi kapsamında "müşterek fail" olarak değerlendirildiğini belirten Altınkaynak, sürecin hukuki boyutunu aktardı.

Bir reklam filminde rol almanın tek başına bir suç teşkil etmediğinin altını çizen Hukukçu Altınkaynak, varsayımlar yerine somut deliller üzerinden inceleme yapılması gerektiğini söyledi. İncelemelerin; reklam sözleşmeleri, yazışmalar, ödeme kayıtları, toplantı tutanakları, oyuncuya yapılan uyarılar ve kullandığı ifadeler üzerinden yürütüleceğini kaydetti.