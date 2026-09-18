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Manisa’nın en tanınmış restoran zincirlerinden "Emre Et"in sahibi Emre Ş.'nin 8 yıllık evliliği, tesadüfen gördüğü bir cep telefonu bildirimiyle sarsıldı. Ünlü et ustası, eşi A.Ş.'nin kendisini ailece görüştükleri 10 yıllık yakın arkadaşı E.G. ile aldattığını öne sürerek Manisa Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Yeni Asır’dan Şenol Kantürk’ün haberine göre ünlü işletmeci, 8 yıldır evli olduğu eşi A. Ş. hakkında "zina" ve "sadakatsizlik" iddialarıyla Manisa Aile Mahkemesi'ne başvurarak rekor tazminat talepli boşanma davası açtı. Manisa Aile Mahkemesi'nde görülen davada; 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL tazminat, aile konutunun davacı kocaya tahsisi, kişisel eşyaların teslimi ve 3.5 yaşındaki çocuk Alparslan ile kişisel ilişki tesisi talep ediliyor.

VEFAT EDEN ANNESİNİN HATTINI KULLANMIŞ

İhanet skandalında dava dosyasına yansıyan en çarpıcı ayrıntılardan biri ise kullanılan gizli iletişim yöntemi oldu. Davalı A.Ş.'nin gayrimeşru ilişkiyi gizleyebilmek adına yıllar önce vefat eden öz annesinin üzerine kayıtlı GSM hattını kullandığı iddia edildi.

Olayın patlak vermesinin ardından, ünlü et restoranının kurumsal sosyal medya hesabının da ele geçirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.