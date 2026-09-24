Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu’nu 11 yıl sonra yeniden buluşturan ATV dizisi olan A.B.İ.'nin final yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Diğer
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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor - Resim: 1

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ATV dizisi “A.B.İ” dizisi final yapıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor - Resim: 2

Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği, Ertan Kurtulan’ın senaryosunu kaleme aldığı dizi, 22 Eylül’de açıklanan reyting sonuçlarının ardından ikinci sezonunun beşinci bölümünde ekranlara veda edecek.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor - Resim: 3

Korel, dizide Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakterinin geçmişinden gelen bir isme hayat vermişti.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor - Resim: 4

Korel ile İmirzalıoğlu daha önce “Karadayı” dizisinde başrolleri paylaşmıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor - Resim: 5

Korel’e “A.B.İ” için teklif götürülmesinin ardından iki oyuncunun yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor - Resim: 6

Anlaşmanın tamamlanmasıyla ikili yıllar sonra aynı projede yeniden buluştu

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor - Resim: 7

Hikaye, uğradığı ihanetler ve ölümden döndüğü olayların ardından eski kimliğini geride bırakmak zorunda kalan Doğan'ın (Kenan İmirzalıoğlu), ailesini korumak ve kendisini hedef alan karanlık yapılarla hesaplaşmak için verdiği savaşı konu alıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor - Resim: 8

Kendisini öldürmek isteyen Saruhan Nadiroğlu'na (Mustafa Üstündağ) karşı gizli bir mücadele yürüten Doğan, bu süreçte inandığı değerler ile karşısına çıkan engeller arasında sıkışıp kalıyor

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor - Resim: 9

Yönetmen koltuğunda oturan isimlerin yanı sıra Türk televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel paylaşıyordu.

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