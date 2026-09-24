Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ATV dizisi “A.B.İ” dizisi final yapıyor.
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i bir araya getirmişti: ABİ dizisi final yapıyor
Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu’nu 11 yıl sonra yeniden buluşturan ATV dizisi olan A.B.İ.'nin final yaptığı öğrenildi.Kaynak: Diğer
Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği, Ertan Kurtulan’ın senaryosunu kaleme aldığı dizi, 22 Eylül’de açıklanan reyting sonuçlarının ardından ikinci sezonunun beşinci bölümünde ekranlara veda edecek.
Korel, dizide Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakterinin geçmişinden gelen bir isme hayat vermişti.
Korel ile İmirzalıoğlu daha önce “Karadayı” dizisinde başrolleri paylaşmıştı.
Korel’e “A.B.İ” için teklif götürülmesinin ardından iki oyuncunun yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.
Anlaşmanın tamamlanmasıyla ikili yıllar sonra aynı projede yeniden buluştu
Hikaye, uğradığı ihanetler ve ölümden döndüğü olayların ardından eski kimliğini geride bırakmak zorunda kalan Doğan'ın (Kenan İmirzalıoğlu), ailesini korumak ve kendisini hedef alan karanlık yapılarla hesaplaşmak için verdiği savaşı konu alıyor.
Kendisini öldürmek isteyen Saruhan Nadiroğlu'na (Mustafa Üstündağ) karşı gizli bir mücadele yürüten Doğan, bu süreçte inandığı değerler ile karşısına çıkan engeller arasında sıkışıp kalıyor
Yönetmen koltuğunda oturan isimlerin yanı sıra Türk televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel paylaşıyordu.