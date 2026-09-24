Kandilli Rasathanesi, Şanlıurfa'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin ve Batman'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 10.40'ta Şanlıurfa merkezli 5,8 büyüklüğünde ve yerin 5,4 km altında deprem meydana geldi.

Şanlıurfa'da şiddetli deprem: 5,4 ile sallandı - Resim : 1

AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5,4 olarak ölçüldü.

Şanlıurfa'da şiddetli deprem: 5,4 ile sallandı - Resim : 2

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."