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Kandilli Rasathanesi, Şanlıurfa'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin ve Batman'da da hissedildi.

Şanlıurfa Pınarbaşı'nda 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... Diyarbakır'da son durum #Canlı https://t.co/hD6MauyYy3 — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) September 24, 2026

Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 10.40'ta Şanlıurfa merkezli 5,8 büyüklüğünde ve yerin 5,4 km altında deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5,4 olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."