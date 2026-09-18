Tarzı ve oyunculuğuyla magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, yeni projesi kapsamında imajını değiştirdi. Genellikle koyu tonlardaki saçlarıyla görülen Erçel, bu kez uzun ve platin sarı saçlarıyla kamera karşısında yer aldı.
Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti
Hande Erçel, rol aldığı yeni reklam kampanyasının çekimleri sırasında platin sarı saçlarıyla objektiflerin karşısına çıktı. Oyuncunun alışılmış koyu saç renginden farklı tercihi, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.Kaynak: Diğer
Çekimlerden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı.
Oyuncunun yeni saç rengi ve görünümü, takipçileri tarafından konuşulmaya başlandı.
PLATİN SARISIYLA KAMERA KARŞISINDA
Erçel'in yeni görüntüsü, daha önceki tarzından belirgin şekilde farklı bir görünüm ortaya çıkardı.
Reklam için hazırlanan imajı, sosyal medyada kullanıcıların yorumlarına konu olurken çekimlerden servis edilen kareler de ilgi gördü.
20 MİLYON TL'LİK ÜCRET İDDİASI
Magazin gündeminde yer alan bir başka iddia ise Erçel'in reklam anlaşmasından elde ettiği kazançla ilgili oldu. Oyuncunun söz konusu proje karşılığında 20 milyon TL aldığı ileri sürüldü. Ancak bu rakamın henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadığı da aktarıldı.
Erçel'in reklam projesi böylece hem değişen görünümü hem de anlaşmaya ilişkin ücret iddiasıyla gündeme geldi.