Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti

20 MİLYON TL'LİK ÜCRET İDDİASI

Magazin gündeminde yer alan bir başka iddia ise Erçel'in reklam anlaşmasından elde ettiği kazançla ilgili oldu. Oyuncunun söz konusu proje karşılığında 20 milyon TL aldığı ileri sürüldü. Ancak bu rakamın henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadığı da aktarıldı.