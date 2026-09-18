Yeniçağ Gazetesi
18 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Aktüel Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti

Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti

Hande Erçel, rol aldığı yeni reklam kampanyasının çekimleri sırasında platin sarı saçlarıyla objektiflerin karşısına çıktı. Oyuncunun alışılmış koyu saç renginden farklı tercihi, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti - Resim: 1

Tarzı ve oyunculuğuyla magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, yeni projesi kapsamında imajını değiştirdi. Genellikle koyu tonlardaki saçlarıyla görülen Erçel, bu kez uzun ve platin sarı saçlarıyla kamera karşısında yer aldı.

1 7
Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti - Resim: 2

Çekimlerden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı.

2 7
Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti - Resim: 3

Oyuncunun yeni saç rengi ve görünümü, takipçileri tarafından konuşulmaya başlandı.

3 7
Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti - Resim: 4

PLATİN SARISIYLA KAMERA KARŞISINDA

Erçel'in yeni görüntüsü, daha önceki tarzından belirgin şekilde farklı bir görünüm ortaya çıkardı.

4 7
Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti - Resim: 5

Reklam için hazırlanan imajı, sosyal medyada kullanıcıların yorumlarına konu olurken çekimlerden servis edilen kareler de ilgi gördü.

5 7
Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti - Resim: 6

20 MİLYON TL'LİK ÜCRET İDDİASI

Magazin gündeminde yer alan bir başka iddia ise Erçel'in reklam anlaşmasından elde ettiği kazançla ilgili oldu. Oyuncunun söz konusu proje karşılığında 20 milyon TL aldığı ileri sürüldü. Ancak bu rakamın henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadığı da aktarıldı.

6 7
Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçti - Resim: 7

Erçel'in reklam projesi böylece hem değişen görünümü hem de anlaşmaya ilişkin ücret iddiasıyla gündeme geldi.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro