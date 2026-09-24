Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam haberleri peş peşe geliyor.

Motorine indirimin ardından 25 Eylül gecesi bir zam daha geliyor. Cuma günü yansıyacak olan zam tutarı ise 2 TL 55 kuruş olacak.

GECE YARISI ZAMY YOLDA

Gazeteci Olcay Aydilek, X hesabı üzerinden zam haberini verdi. Aydilek, "Motorine, bu gece yarısından geçerli (Cuma) 2 TL 55 kuruş zam bekleniyor" dedi.

Beklenen zammın gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar 25 Eylül 2026 Cuma gününden itibaren pompaya yansıyacak.

Sürücüler dikkat: Akaryakıta bir zam daha geliyor - Resim : 1

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları ise merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde oldu;

İstanbul'da motorin fiyatları:

24 Eylül sabahı güncel fiyatlara göre İstanbul'da benzinin litresi yaklaşık 80,40 TL, motorinin litresi ise 90,8 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara'da motorin fiyatları:

Ankara'da benzinin litre fiyatı yaklaşık 81,35 TL, motorinin litre fiyatı ise 91,9 TL seviyesinde uygulanıyor.

İzmir'de motorin fiyatları:

İzmir'de ise benzinin litresi yaklaşık 81,64 TL, motorinin litresi de 92,2 TL seviyesinde bulunuyor.