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Kaynak: Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam haberleri peş peşe geliyor.

Motorine indirimin ardından 25 Eylül gecesi bir zam daha geliyor. Cuma günü yansıyacak olan zam tutarı ise 2 TL 55 kuruş olacak.

GECE YARISI ZAMY YOLDA

Gazeteci Olcay Aydilek, X hesabı üzerinden zam haberini verdi. Aydilek, "Motorine, bu gece yarısından geçerli (Cuma) 2 TL 55 kuruş zam bekleniyor" dedi.

Beklenen zammın gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar 25 Eylül 2026 Cuma gününden itibaren pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları ise merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde oldu;

İstanbul'da motorin fiyatları:

24 Eylül sabahı güncel fiyatlara göre İstanbul'da benzinin litresi yaklaşık 80,40 TL, motorinin litresi ise 90,8 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara'da motorin fiyatları:

Ankara'da benzinin litre fiyatı yaklaşık 81,35 TL, motorinin litre fiyatı ise 91,9 TL seviyesinde uygulanıyor.

İzmir'de motorin fiyatları:

İzmir'de ise benzinin litresi yaklaşık 81,64 TL, motorinin litresi de 92,2 TL seviyesinde bulunuyor.