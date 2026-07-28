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Kaynak: AA

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, nükleer tıp pazarında faaliyet gösteren 11 şirketin danışıklı hareket edip etmediği veya uyumlu eylem içinde bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Bu kapsamda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

İHALELERDEKİ DAVRANIŞLAR MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında özellikle kamu hastaneleri tarafından gerçekleştirilen:

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Florodeoksi-D-Glukoz (FDG)

ihalelerinde şirketlerin teklif verme davranışları ve rekabet koşulları incelenecek.

Ayrıca, ilgili pazardaki faaliyetlerin rekabet üzerindeki olası etkileri de değerlendirilecek.

SORUŞTURMA AÇILAN ŞİRKETLER

Haklarında inceleme başlatılan teşebbüsler şunlar:

Medicheck Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ

Referans Nükleer Tıp Sağlık Ltd. Şti.

Fefa Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti.

Sintias Moleküler Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Sintias Nükleer Tıp Ticaret Ltd. Şti.

Nukleon Nükleer Teknoloji Araştırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Bianco Sağlık Ürünleri Ticaret Pazarlama Ltd. Şti.

Nukleus Sağlık Hizmetleri AŞ

MNT Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ

GAMA Görüntüleme ve Tedavi Hizmetleri AŞ

Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama AŞ

“İHLAL ANLAMINA GELMİYOR” VURGUSU

Rekabet Kurumu, soruşturma açılmasının şirketlerin kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşı karşıya kaldığı anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Soruşturma sürecinde elde edilecek bulgular doğrultusunda nihai değerlendirmenin yapılacağı ifade edildi.