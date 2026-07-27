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Kaynak: AA

Kamu ihalelerinde rekabetin korunması amacıyla Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliğinde yeni bir denetim süreci başlatıldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kamu kaynaklarının etkin kullanılması için ihalelerde rekabet ortamının sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, yapay zeka destekli sistemlerle denetim kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

DEV VERİ HAVUZU YAPAY ZEKA İLE TARANIYOR

KİK tarafından sağlanan kapsamlı ihale verilerinin yapay zeka algoritmalarıyla analiz edildiğini belirten Küle, şüpheli davranış gösteren firmaların ve rekabeti bozabilecek örüntülerin tespit edildiğini söyledi.

Küle, geliştirilen sistemlerle firmaların ihale verilerinin hem yapısal hem de davranışsal açıdan incelendiğini ifade etti.

DANIŞIKLI TEKLİFLER VE FİYAT ANLAŞMALARI MERCEK ALTINDA

Yapay zeka destekli altyapıyla kamu ihalelerinde rekabeti sınırlayan birçok uygulamanın daha hızlı tespit edilebildiği belirtildi.

Sistem tarafından takip edilen başlıca riskli uygulamalar arasında şunlar yer alıyor:

Firmaların teklif fiyatları konusunda anlaşması,

Rakipler arasında hassas bilgilerin paylaşılması,

İhale bölgelerinin veya kalemlerinin paylaşılması,

Anlaşmalı firmanın kazanması için düşük teklif verilmesi,

Anlaşılan ihaleye hiç teklif sunulmaması.

"KİMSE DANIŞIKLI DAVRANMAYI AKLINDAN DAHİ GEÇİRMESİN"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, teknolojik altyapının ihlal tespitlerinde önemli avantaj sağladığını belirterek, firmalara uyarıda bulundu.

Küle, "Kimse ihalede danışıklı davranmayı, rakipleriyle gizli işbirliği yapmayı aklından dahi geçirmesin." ifadelerini kullandı.

Kurumun bilişim ve denetim altyapısının güçlendirildiğini belirten Küle, ihlallerin tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

AMAÇ: DAHA DÜŞÜK FİYAT, DAHA KALİTELİ HİZMET

Rekabet Kurumu, kamu ihalelerinde sağlıklı rekabet ortamının oluşturulmasının vatandaşlara da doğrudan katkı sağlayacağını belirtiyor.

Yetkililere göre etkin rekabet sayesinde kamu alımlarında daha uygun fiyat, daha yüksek kalite ve daha fazla seçenek ortaya çıkması hedefleniyor.