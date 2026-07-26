Avrupa Komisyonu, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında yürüttüğü incelemeler sonucunda Google'a ağır bir yaptırım uyguladı. Şirketin hem kendi hizmetlerini arama sonuçlarında avantajlı konuma getirdiğini hem de Google Play üzerinden uygulama geliştiricilerini kısıtladığını saptayan Komisyon, dev cezanın ayrıntılarını duyurdu. Karara göre Google'a; alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi kategorilerde kendi servislerini rakiplerinin önüne geçirdiği gerekçesiyle 460 milyon euro, geliştiricilerin kullanıcıları daha uygun fiyatlı alternatif platformlara yönlendirmesini engellediği gerekçesiyle de 430 milyon euro ceza kesildi.

GOOGLE KARARA TEPKİLİ: BAZI HİZMETLER KISITLANABİLİR

Kararın ardından açıklama yapan Google yönetimi, Avrupa Komisyonu'nun bu tutumuna tepki göstererek yeni kurallara uyum sağlama sürecinde Avrupalı kullanıcıların alıştığı bazı pratik özellikleri kaldırmak zorunda kalabileceklerini belirtti. Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker; otel, uçuş ve restoran aramalarındaki anlık fiyatlandırma ile doğrudan rezervasyon gibi imkânların bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini, ayrıca uygulama mağazasındaki güvenlik önlemlerinin zayıflayabileceğini dile getirdi.

YAPAY ZEKÂ FONSİYONLARI DA İNCELEME ALTINDA

Google'ın karara itiraz etmesi beklenirken Avrupa Komisyonu, taraflar arasındaki görüşmelerin yapıcı bir zeminde sürdüğünü ve şirketin arama sonuçlarının gösterim biçimini değiştirecek çeşitli testler yürüttüğünü bildirdi. Şimdilik günlük ek yaptırım cezalarını gündeme almayan AB yetkilileri, şirketin yapay zekâ destekli yeni nesil arama özelliklerinde de benzer rekabet ilkelerine uyması gerektiğini vurguladı. Apple ve Meta'nın ardından uygulanan bu karar, Dijital Pazarlar Yasası kapsamındaki dördüncü büyük yaptırım olarak kayıtlara geçti.