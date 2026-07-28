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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sertifika Töreni'nin de sertifikasını aldı.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Başkan Vekili Yüksel Gökçedağ, Meclis Üyesi Aydın Avcı, Genel Sekreter D. Gürkan Akyol ve Muhasebe Müdürü Aysev Güçlü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni'ne katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen törende, akredite oda ve borsalara sertifikaları takdim edildi. Programda oda ve borsaların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve akreditasyon sisteminin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.