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Türk televizyonculuğunun tanınmış isimlerinden Reha Muhtar’ın 3 Haziran’da 66 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, sahip olduğu servetin geleceği merak edilmeye başlandı.

Muhtar’ın geride bıraktığı mal varlığı arasında İstanbul Boğazı’ndaki yalı, farklı bölgelerdeki konutlar, yurt dışında bulunan gayrimenkul ve bankalarda değerlendirilen yüksek tutarlı vadeli hesapların bulunduğu belirtiliyor. Mirasın kapsamına ilişkin ayrıntıların ise vasiyetnamenin açılmasıyla kesinlik kazanması bekleniyor.

BOĞAZ’DA YALI, YURT DIŞINDA GAYRİMENKULLER VE MEVDUATLAR

Basına yansıyan bilgilere göre Reha Muhtar’ın uzun yıllara yayılan gazetecilik ve yöneticilik kariyeri boyunca oluşturduğu servetinde gayrimenkuller önemli bir yer tutuyor. Bu varlıklar arasında İstanbul Boğazı’nın Baltalimanı semtinde bulunan ve manzarasıyla öne çıkan yalı dikkat çekiyor.

Muhtar’ın taşınmazları bununla sınırlı kalmıyor. Ünlü gazetecinin Yeniköy’de iki farklı konutunun yanı sıra kira geliri elde ettiği üç dairesinin bulunduğu aktarılıyor. Yıllarca yurt dışında görev yapan ve TRT’nin Atina muhabirliğini de üstlenen Muhtar’ın sınırları dışında da bir gayrimenkulünün bulunduğu ifade ediliyor.

Bankalardaki vadeli mevduatlar da mirasın önemli unsurları arasında gösteriliyor. Söz konusu hesaplarda bulunan tutarların yanı sıra gayrimenkullerin değerinin, toplam terekenin büyüklüğünde belirleyici olması bekleniyor.

MİRASÇILARIN HUKUKİ DURUMU NE OLACAK?

Reha Muhtar’ın mirasının paylaşımında yasal mirasçılık ve varsa vasiyetnamenin içeriği belirleyici olacak. Oyuncu Deniz Uğur ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz Muhtar ve Poyraz Deniz Muhtar, biyolojik çocukları olmaları nedeniyle yasal mirasçı olarak değerlendiriliyor.

Kamuoyunda “manevi kızı” şeklinde anılan Ayşe Nazlı Yumlu’nun miras hakkı ise hukuki statüsüne bağlı bulunuyor. Resmi evlat edinme işleminin gerçekleşmiş olması halinde Ayşe Nazlı’nın biyolojik çocuklarla aynı miras haklarına sahip olması söz konusu olacak. Böyle bir hukuki bağ bulunmaması durumunda ise mirastan pay alabilmesi vasiyetnameye bağlı olacak.

VASİYETNAME EYLÜL AYINDA AÇILACAK

Sağlık sorunlarının ardından 3 Haziran’da yaşamını yitiren Reha Muhtar’ın vasiyetnamesinin eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Vasiyetnamenin içeriğinin ortaya çıkmasıyla birlikte Muhtar’ın mal varlığının kimlere ve hangi koşullarda bırakılacağına ilişkin belirsizliğin de sona ermesi öngörülüyor.