Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dündar, meslektaşının 2024 senesinde geçirdiği beyin kanaması sürecine ilişkin bilinmeyen detayları paylaştı.

Dündar, Reha Muhtar’ın yaşadığı zorlu sağlık sürecinde hastanede büyük ölçüde yalnız kaldığını ifade derek, tedavi sürecinin önemli bir bölümünde ciddi destekler aldığını belirtti.

AYDINLAR 9 MİLYON LİRALIK BORCU SİLDİ

Açıklamalarında en dikkat çekici bölümün hastane masraflarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Dündar, Mehmet Ali Aydınlar’ın büyük bir destek sağladığını söyledi.

Dündar, "Mehmet Ali Aydınlar’a gönülden teşekkür etmem gerekiyor. Hastanesinde meslektaşımı ölümden kurtarmalarına ilaveten, yattığı tarihten itibaren biriken yaklaşık 9 milyon liralık borcunu hatırımız için tek kalemde sildi. Ayrıca Reha’yı naklederken ambulansta 2 doktor ve 3 hemşireyi de görevlendirdi" ifadelerini kullandı.

TEDAVİNİN ARDINDAN YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI

Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın daha sonra nakledildiği sağlık kuruluşunda kapsamlı bir rehabilitasyon programına alındığını ifade etti. Yoğun fizik tedavi uygulamalarının yanı sıra müzik terapisi desteği de alan Muhtar’ın, haftalar içerisinde önemli ölçüde toparlanarak yeniden yürümeye başladığını aktardı.

Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonrası yeniden gündeme gelen Reha Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.