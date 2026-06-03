Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar'ın vefatı, medya dünyasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.
Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kiminle evlendi, neden öldü?
Türk televizyon haberciliğinin en tanınan yüzlerinden biri olan Reha Muhtar, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberin duyulmasının ardından internet aramalarında büyük bir artış yaşanırken, birçok kişi "Reha Muhtar neden öldü?" ve "Reha Muhtar kimdir?" sorularına yanıt aramaya başladı.
REHA MUHTAR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Edinilen bilgilere göre Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda kendisine kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Muhtar'ın durumu bir süredir kritik olarak takip ediliyordu.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen deneyimli gazetecinin, kalp yetmezliğine bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
REHA MUHTAR KİMDİR?
1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Reha Muhtar, Türk basın ve televizyon dünyasının en etkili isimleri arasında yer aldı. Eğitim hayatını TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Muhtar, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu.
Gazetecilik mesleğine 1980 yılında adım atan Muhtar, kariyerinin ilk yıllarında Milliyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda görev yaptı. Siyaset ve dış politika alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken deneyimli gazeteci, ardından TRT bünyesinde görev alarak Atina muhabirliği yaptı.
1990'lı yıllarda televizyon haberciliğine damga vuran isimlerden biri haline gelen Reha Muhtar; TRT, Kanal D, Show TV, Star TV, atv, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi önemli televizyon kanallarında haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve yöneticilik görevleri üstlendi.
"Ateş Hattı", "Çapraz Ateş", "Çok Farklı" ve "Son Kale" gibi programlarla geniş kitlelere ulaşan Muhtar, kendine özgü sunum tarzı ve ekran performansıyla hafızalarda yer edindi.
Televizyonculuğun yanı sıra Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Reha Muhtar, uzun yıllar boyunca Türk medya sektörünün en çok konuşulan ve takip edilen isimlerinden biri oldu.
Reha Muhtar'ın Mina, Poyraz ve manevi kızı Ayşe Nazlı olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.