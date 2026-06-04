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Bodrum’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Muhtar çoklu organ yetmezliği yüzünden Bodrum’da hastaneye kaldırılmıştı.

Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Reha Muhtar’ın cenazesi İstanbul’a getirilmişti. Tgrthaber'in haberine göre, Muhtar’ın cenazesinde eski eşi oyuncu Deniz Uğur katılmazken çocukları Poyraz ve Ayşe Nazlı katılım gösterdi. Törende çocuklarının yaşadığı duygusal anlar yürekleri burktu.

Muhtar’ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Reha Muhtar, Bodrum’da rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve yapılan ilk tetkiklerde ciddi kalp ve enfeksiyon bulgularına rastlanılmıştı.

Muhtar, tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar’ın, ileri derece kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz diyabete bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.