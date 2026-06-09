Uzun süredir kamuoyundan uzak bir yaşam süren Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumu bir süre yakından takip edilen Muhtar, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü gazeteci için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Törende manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina Deniz taziyeleri kabul etti. Muhtar'ın naaşı daha sonra Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninin ardından günlerce sessiz kalan Ayşe Nazlı Yumlu, babasıyla birlikte çekilmiş fotoğrafları paylaşarak duygu yüklü bir veda mesajı yayımladı. Babasının çevresinde bıraktığı izlere değinen Ayşe Nazlı, onu tanıyan herkesin anlatacak özel bir anısı olduğunu ve insanların Reha Muhtar'ı daima gülümseyerek hatırladığını ifade etti.

Babasıyla geçirdiği güzel anıları anlatan Ayşe Nazlı, birlikte çok güldüklerini, uzun sohbetler ettiklerini ve bazen hiçbir şey söylemeden aynı ortamı paylaşmanın bile kendileri için anlam taşıdığını belirtti. En çok özleyeceği şeylerin ise babasının sesi, kahkahası ve kendisine "kızım" diye seslenişi olduğunu dile getirdi.

Paylaşımının devamında babasına duyduğu özlemi anlatan Ayşe Nazlı, sevgilerinin ölümle sona ermediğini vurgulayarak, "Sen her zaman kalbimde ve hayatımın en özel yerinde yaşayacaksın. İyi ki benim babamsın" sözleriyle duygularını ifade etti.

Öte yandan, Reha Muhtar'ın geçmişte uzun süre birlikte olduğu Nilüfer de yayımladığı mesajda derin üzüntüsünü dile getirdi. Muhtar'ın dışarıdan görünen güçlü kişiliğinin ardında hassas ve kırılgan bir ruh taşıdığını söyleyen sanatçı, yıllar önce yaşadığı sağlık sorunlarının ardından onun için yeni bir başlangıç umut ettiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Nilüfer, veda mesajını "Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha. Elveda" sözleriyle tamamladı.

Nilüfer ve Reha Muhtar, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu henüz dört aylıkken evlat edinmiş ve birlikte büyütmüştü.