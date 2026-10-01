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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 41 yaşındaki yıldızın uzun yıllardır taşıdığı 7 numaralı forma Rafael Leao'ya verildi.

Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile görüştüğünü ve milli takım kampından ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Portekiz Futbol Federasyonu da Ronaldo'nun Kopenhag'daki kamptan ayrıldığını doğrulamıştı.

7 NUMARANIN YENİ SAHİBİ LEAO

Ronaldo'nun ayrılığının ardından gözler Portekiz Milli Takımı'nda 7 numaralı formayı kimin giyeceğine çevrildi.

UEFA'nın Danimarka karşılaşması için yayımladığı kadro listesinde 7 numaralı formanın Rafael Leao'ya verildiği görüldü. Milli takımda daha önce 17 numarayı kullanan Leao, Danimarka karşısında 7 numarayla sahaya çıkacak.

RONALDO KAMPTAN AYRILDI

Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Jorge Jesus, Ronaldo'ya süre vermemişti. Jesus daha sonra yaptığı açıklamada yıldız futbolcuya Norveç ve Danimarka maçlarında ilk tercihinin kendisi olmayacağını söylediğini belirtmişti.

Ronaldo ise yaptığı açıklamayla milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Ayrılığının nedenleriyle ilgili ayrıntıları zamanı geldiğinde Portekiz halkıyla paylaşacağını belirten yıldız futbolcu, takım arkadaşlarına başarı diledi.

LEAO 7 NUMARAYLA DANİMARKA'YA KARŞI

Ronaldo'nun ayrılmasıyla boşalan 7 numarayı alan Rafael Leao'nun ilk maçı Danimarka karşısında olacak.

27 yaşındaki Galatasaraylı futbolcu, bugüne kadar Portekiz A Milli Takımı'nda 50 karşılaşmada görev yaptı ve 6 kez gol sevinci yaşadı.