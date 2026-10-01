Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) yıllar önce gerçekleştirilen askerlik borçlanması işleminin, sigortalının emeklilik aşamasına geldiğinde iptal edildiği iddiası gündem oldu.
SGK emekliliğini yıllar sonra iptal etti: Uzman isim tek tek anlattı
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yıllar önce yapılan ve ücreti tahsil edilen askerlik borçlanmasının, emeklilik aşamasında "sehven" denilerek iptal edildiği öne sürüldü. SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci, kurum hatasının faturasının vatandaşa çıkarılamayacağını belirterek SGK'ya başvurdu.Kaynak: Diğer
Halk TV'de yer alan habere göre sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, vekili olduğu Mesut Okçu’nun askerlik borçlanmasının SGK tarafından tahakkuk ettirilip bedelinin tahsil edildiğini ve hizmet kayıtlarına işlendiğini, ancak yıllar sonra iptal edildiğini açıkladı.
Cenkci, Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2026 tarihli resmi yazısında, işlemin "sehven" (yanlışlıkla) yapıldığının belirtildiğini aktardı.
E- DEVLET BAŞVURUSUNDAKİ HATAYI SGK DÜZELTMİŞTİ
Cenkci’nin 28 Eylül 2026’da SGK Başkanlığı’na sunduğu dilekçedeki detaylara göre süreç şöyle gelişti:
Mesut Okçu, 18 Ağustos 2020’de e-Devlet üzerinden yapılan başvuruda askerlik borçlanması yerine yanlışlıkla kısmi süreli çalışılan aylara ilişkin bölümü işaretledi.
SGK bu yanlışlığı fark ederek Okçu’yu kuruma davet etti ve Okçu askerlik borçlanması yapmak istediğini kuruma bildirdi.
SGK, 9 Aralık 2020’de askerlik borçlanmasını tahakkuk ettirdi. Borç 25 Ocak 2021’de tebliğ edildi, bedeli yasal süresi içinde ödendi ve askerlik süreleri hizmet kayıtlarına işlendi.
İşlem yıllarca geçerli kaldı ve 2021 yılında kıdem tazminatına esas yazı alınması sırasında da dikkate alındı.
EMEKLİLİK HAKKI KAZANILINCA İPTAL EDİLDİ
Mesut Okçu yaşlılık aylığına hak kazanma aşamasına geldiğinde ise SGK, 2020 yılındaki ilk başvuruda yapılan yanlış işaretlemeyi gerekçe göstererek askerlik borçlanmasını iptal etti.
İlk başvurudaki hatanın SGK tarafından fark edilmesine rağmen işlemin kurum iradesiyle tamamlandığını belirten Mehmet Akif Cenkci, şu değerlendirmede bulundu:
"İlk başvurudaki hatanın ardından gerçekleşen bütün işlemler artık doğrudan kurumun bilgisi, iradesi ve idari tasarrufu altında gerçekleşmiştir. Kurum hatası varsa ki var, kurum hatasının olumsuz sonucunun sigortalıya yüklenmemesi ve mağduriyetin kurum tarafından giderilmesi gerekir."
‘’DOSYAYI ISPARTA’YA GÖNDERMEYİN’’
Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün kendi hatasını "sehven" diyerek vatandaşa yüklediğini ifade eden Cenkci, SGK Başkanlığı’na yaptığı başvuruda dosyanın doğrudan merkez teşkilatı tarafından incelenmesini talep etti.
Başvuruda ayrıca denetmen raporunun incelenmesi, kurum veya personel hatasının tespit edilerek sorumlular hakkında inceleme yapılması istendi. Cenkci, Okçu’nun askerlik borçlanmasının yeniden geçerli sayılmasını ve yaşlılık aylığının ilk hak kazanma tarihinden itibaren bağlanmasını talep etti.