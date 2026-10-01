SGK emekliliğini yıllar sonra iptal etti: Uzman isim tek tek anlattı

İlk başvurudaki hatanın SGK tarafından fark edilmesine rağmen işlemin kurum iradesiyle tamamlandığını belirten Mehmet Akif Cenkci, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk başvurudaki hatanın ardından gerçekleşen bütün işlemler artık doğrudan kurumun bilgisi, iradesi ve idari tasarrufu altında gerçekleşmiştir. Kurum hatası varsa ki var, kurum hatasının olumsuz sonucunun sigortalıya yüklenmemesi ve mağduriyetin kurum tarafından giderilmesi gerekir."