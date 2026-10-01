Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası ile Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı paylaşıldı.

KADINLAR SÜPER LİG:

Yarın: (2 Ekim)

12.00 Ortahisar Belediyespor-Göztepe (Beşirli)

3 Ekim Cumartesi:

16.00 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Çamlıca)

10 Ekim Cumartesi:

17.00 Yalıkavak-Odunpazarı (Bodrum Binnaz Karakaya)

14 Ekim Çarşamba:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Manisa)

Hentbolda 4. hafta maçlarıHentbolda 4. hafta maçlarıSpor

ERKEKLER SÜPER LİG:

3 Ekim Cumartesi:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

17.00 Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş (THF Serdar Seymen)

17.00 Spor Toto-Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Güneysuspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Güneysu)

5 Ekim Pazartesi:

17.00 Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlik (Üçevler)