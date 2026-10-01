Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası ile Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı paylaşıldı.
KADINLAR SÜPER LİG:
Yarın: (2 Ekim)
12.00 Ortahisar Belediyespor-Göztepe (Beşirli)
3 Ekim Cumartesi:
16.00 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Çamlıca)
10 Ekim Cumartesi:
17.00 Yalıkavak-Odunpazarı (Bodrum Binnaz Karakaya)
14 Ekim Çarşamba:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Manisa)
ERKEKLER SÜPER LİG:
3 Ekim Cumartesi:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)
17.00 Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş (THF Serdar Seymen)
17.00 Spor Toto-Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Güneysuspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Güneysu)
5 Ekim Pazartesi:
17.00 Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlik (Üçevler)