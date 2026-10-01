Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan–Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) denizaltı elektrik bağlantısı (GSI) projesinin, Fransa'nın artan ilgisiyle yeniden hızlandırılmasının gündeme gelmesi üzerine Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu sosyal medya hesabı X üzerinden önemli bir değerlendirme yaptı.

Bağcıoğlu, Akdeniz'de geçmişten günümüze yaşanan 5 önemli olayı ve bu süreçte kaydedilen dersleri tek tek sıraladı.

TARİHTEKİ 5 KRİTİK OLAY VE ÇIKARILAN DERSLER

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarında yaşanan kırılma noktalarını şu başlıklarla aktardı:

"2002 — NORTHERN ACCESS''

GKRY adına kıta sahanlığımızda araştırma yapan geminin faaliyeti TCG Giresun'un müdahalesiyle durduruldu. Kararlı bir devlet uygulaması olarak tarihe geçti."

"2008 — MALENE OSTERVOLD''

''TPAO adına Meis'in güneyinde araştırma yapan gemiye TCG Gediz refakat etti. Yunanistan'ın Norveç'teki girişiminin ardından faaliyet sona erdi. Millî araştırma gemilerine sahip olunmasının önemi anlaşıldı."

"2018 — FATİH''

''Fatih, Alanya-1'de ilk derin deniz sondajımızı gerçekleştirdi. Araştırmadan sondaja geçişte önemli bir dönüm noktası oldu."

"2020 — ORUÇ REİS''

''Kıta sahanlığımızda Türk Deniz Kuvvetlerinin refakatinde aylarca faaliyet gösterdi. Türkiye'nin haklarını sahada kullanma ve koruma kararlılığını ortaya koydu."

"2026 — TÜBİTAK MARMARA''

Meis güneyinde 1–15 Eylül için ilan edilen araştırma faaliyeti 3 Eylül'de sona erdi. Faaliyetin üçüncü günde sonlandırılması, devlet uygulamasında süreklilik açısından uygun olmadı."

YANKI BAĞCIOĞLU: "HAKLARIMIZ SAHADA KULLANILMALI VE KORUNMALIDIR"

Yaşanan bu 5 olaydan çıkarılması gereken ortak dersi vurgulayan Bağcıoğlu, sadece seyir duyurularının (NAVTEX) ve planlama açıklamalarının yeterli olmayacağını belirtti.

Bağcıoğlu, "Bu 5 olaydan çıkarılacak ortak ders: Deniz yetki alanlarındaki seyir duyurusu ve planlama açıklaması tek başına yeterli değildir. Haklarımız sahada da kullanılmalı ve korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ İÇİN 4 MADDELİK YOL HARİTASI

Gelecek döneme ilişkin atılması gereken adımları da sıralayan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, önerilerini şu şekilde ifade etti:

"Akdeniz'de Denizaltı Elektrik Projesine yönelik itirazlar proje uygulama aşamasına geçilmeden Yunanistan, GKRY, Fransa ve AB nezdinde ortaya konulmalı,"

"Deniz yetki alanlarımızı ilgilendiren araştırma ve kablo döşeme faaliyetlerine karşı operasyonel/fiziki engelleme imkan ve kabiliyetleri geliştirilmeli,"

"Bilimsel, sismik ve sondaj faaliyetlerimiz düzenli olarak yürütülmeli; Millî filomuz etkin şekilde kullanılmalı ve Türk Deniz Kuvvetleri tarafından korunmalıdır."

"Doğu Akdeniz'de devlet uygulamalarında süreklilik esastır."

