Morgan Stanley'in tahminine göre altındaki son düşüş, güçlü fiziksel talep ve hükümet maliyesine yönelik endişelere rağmen uzun vadeli görünümü olumsuz etkilemedi.
Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar, fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Dünyaca ünlü finans kuruluşu Morgan Stanley, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Güçlü fiziksel talep destekliyor
Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları Temmuz ayında net 23 metrik ton altın aldı. Bu dönemde Çin 20 ton, Polonya ise 8 tonluk alım yaptı.
Özellikle Çin'in toplam altın ithalatının yılın ilk sekiz ayında 1.000 metrik tonu aşması, 2017 yılından beri görülen en yüksek seviyeye ulaşıldığına işaret ediyor.
Mali sürdürülebilirlik ve tahvil getirileri dengesi
Özellikle son dönemde küresel piyasalarda uzun vadeli kamu borçları ve mali sürdürülebilirliğe yönelik endişeler genel olarak önemini korurken, artan tahvil getirileri faiz ödemeyen altın üzerinde dönem dönem baskı oluşturuyor.
Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen süreçte atabileceği olası adımlar ve enflasyon beklentilerindeki muhtemel gevşemelerin altın için destekleyici bir ortam yaratabileceği belirtiliyor.
Tahmini belli oldu
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Morgan Stanley, 2026 yılının son çeyreğine girilirken 12 aylık perspektifte altını tercih etmeyi sürdürüyor ve 4.000 dolar seviyesini oldukça güçlü bir taban olarak değerlendiriyor.
Altındaki sert düşüş sonrası gözler yeni döneme çevrilirken, Morgan Stanley'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Finans devi, fiyatlarda kritik seviyeye açıkça işaret ederek küçük yatırımcıların merak ettiği soruya yanıt verdi.