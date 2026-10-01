Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı

Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar, fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Dünyaca ünlü finans kuruluşu Morgan Stanley, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 1

Morgan Stanley'in tahminine göre altındaki son düşüş, güçlü fiziksel talep ve hükümet maliyesine yönelik endişelere rağmen uzun vadeli görünümü olumsuz etkilemedi.

1 8
Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 2

Güçlü fiziksel talep destekliyor

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları Temmuz ayında net 23 metrik ton altın aldı. Bu dönemde Çin 20 ton, Polonya ise 8 tonluk alım yaptı.

2 8
Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 3

Özellikle Çin'in toplam altın ithalatının yılın ilk sekiz ayında 1.000 metrik tonu aşması, 2017 yılından beri görülen en yüksek seviyeye ulaşıldığına işaret ediyor.

3 8
Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 4

Mali sürdürülebilirlik ve tahvil getirileri dengesi

Özellikle son dönemde küresel piyasalarda uzun vadeli kamu borçları ve mali sürdürülebilirliğe yönelik endişeler genel olarak önemini korurken, artan tahvil getirileri faiz ödemeyen altın üzerinde dönem dönem baskı oluşturuyor.

4 8
Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 5

Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen süreçte atabileceği olası adımlar ve enflasyon beklentilerindeki muhtemel gevşemelerin altın için destekleyici bir ortam yaratabileceği belirtiliyor.

5 8
Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 6

Tahmini belli oldu

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Morgan Stanley, 2026 yılının son çeyreğine girilirken 12 aylık perspektifte altını tercih etmeyi sürdürüyor ve 4.000 dolar seviyesini oldukça güçlü bir taban olarak değerlendiriyor.

6 8
Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 7

Altındaki sert düşüş sonrası gözler yeni döneme çevrilirken, Morgan Stanley'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

7 8
Altında sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Dev banka kritik seviyeyi açıkladı - Resim: 8

Finans devi, fiyatlarda kritik seviyeye açıkça işaret ederek küçük yatırımcıların merak ettiği soruya yanıt verdi.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro