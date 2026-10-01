Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımında dolandırıcılık ve mağduriyetleri bitirecek yeni dönemin düğmesine bastı.

Kaynak: AA
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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, emlak alım satım işlemlerinde yaşanan dolandırıcılık vakalarını ve olası mağduriyetleri önlemek amacıyla geliştirdiği "Güvenli Ödeme Sistemi"nin hukuki altyapısını tamamladı.

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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 2

Sistem için bir entegratör görevlendirilirken uygulamanın 1 Aralık tarihinden itibaren mecburi olacağı açıklandı.

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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 3

Bakanlık tarafından hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 4

Yeni düzenlemeye göre, zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması, sorunsuz bir biçimde işletilmesi, geliştirilmesi ve sektöre dair istatistiksel raporların üretilmesi süreçlerini Bakanlıkça yetkilendirilecek bir entegratör kuruluş yürütecek.

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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 5

Sistemin genel işleyişi; Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve seçilen entegratör arasında imzalanacak bir protokol ile belirlenecek.

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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 6

Bu protokol; hangi taşınmaz işlemlerinin sistemin dışında tutulacağı, pilot uygulamaların kapsamı, sistem kullanım bedelleri, gelir paylaşım usulleri ve ilgili komisyonların yetki ve sorumlulukları gibi tüm detayları netleştirecek.

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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 7

Konut, arsa veya ticari mülk gibi tüm taşınmaz satışlarında tarafların parasını ve tapusunu güvence altına alacak olan bu uygulama, 1 Aralık itibarıyla tüm işlemlerde zorunlu olarak kullanılacak.

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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 8

Sistem devreye girdiğinde nakit, havale veya elektronik para transferiyle gerçekleştirilecek taşınmaz satışlarında satış bedeli, mülkiyet devriyle bağlantılı çalışan güvenli ödeme mekanizması üzerinde olacak.

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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 9

Konut veya arsa satışında milyonlarca liralık ödemenin hangi aşamada yapılacağına ilişkin riskli süreç yerine, tapu devri ile paranın el değiştirmesini aynı işlem zincirine bağlayan yeni bir döneme başlanacak.

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Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor - Resim: 10
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