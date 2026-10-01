Ticaret Bakanlığı, emlak alım satım işlemlerinde yaşanan dolandırıcılık vakalarını ve olası mağduriyetleri önlemek amacıyla geliştirdiği "Güvenli Ödeme Sistemi"nin hukuki altyapısını tamamladı.
Tapuda yeni dönem: Artık ev ve arsa satışlarında zorunlu oluyor
Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımında dolandırıcılık ve mağduriyetleri bitirecek yeni dönemin düğmesine bastı.Kaynak: AA
Sistem için bir entegratör görevlendirilirken uygulamanın 1 Aralık tarihinden itibaren mecburi olacağı açıklandı.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeye göre, zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması, sorunsuz bir biçimde işletilmesi, geliştirilmesi ve sektöre dair istatistiksel raporların üretilmesi süreçlerini Bakanlıkça yetkilendirilecek bir entegratör kuruluş yürütecek.
Sistemin genel işleyişi; Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve seçilen entegratör arasında imzalanacak bir protokol ile belirlenecek.
Bu protokol; hangi taşınmaz işlemlerinin sistemin dışında tutulacağı, pilot uygulamaların kapsamı, sistem kullanım bedelleri, gelir paylaşım usulleri ve ilgili komisyonların yetki ve sorumlulukları gibi tüm detayları netleştirecek.
Konut, arsa veya ticari mülk gibi tüm taşınmaz satışlarında tarafların parasını ve tapusunu güvence altına alacak olan bu uygulama, 1 Aralık itibarıyla tüm işlemlerde zorunlu olarak kullanılacak.
Sistem devreye girdiğinde nakit, havale veya elektronik para transferiyle gerçekleştirilecek taşınmaz satışlarında satış bedeli, mülkiyet devriyle bağlantılı çalışan güvenli ödeme mekanizması üzerinde olacak.
Konut veya arsa satışında milyonlarca liralık ödemenin hangi aşamada yapılacağına ilişkin riskli süreç yerine, tapu devri ile paranın el değiştirmesini aynı işlem zincirine bağlayan yeni bir döneme başlanacak.