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Kaynak: DHA

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 9 milyon 371 bin lira olan düşük ayarlı ve darphane basımı olmayan altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9,3 MİLYON LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kente darphane basımı olmayan düşük ayarlı altın getirildiğini tespit etti.

Belirlenen 5 şüpheli ile tefecilik yaptığı değerlendirilen 1 kişiye ait iş yerlerine operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ALTIN VE POS CİHAZI BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 9 milyon 371 bin lira olan düşük ayarlı altının yanı sıra 4 POS cihazı, 8 yarım altın, 226 çeyrek altın, 3 ata çeyrek altın, 1 ata yarım altın ve 1 Reşat yarım altın ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.