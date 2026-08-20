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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek 14.396,54 puandan tamamladı. Endeks, gün içinde en düşük 14.268,76 puanı, en yüksek 14.562,51 puanı gördü.

Güne 14.469,07 puandan başlayan BIST 100, 62,43 puan geriledi. BIST 30 endeksi ise yüzde 0,44 azalarak 16.509,05 puandan kapandı.

Sektörel bazda hizmetler endeksi yüzde 0,05, mali endeks yüzde 0,16 ve sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,49 geriledi. BIST 100’de 43 hisse yükseldi, 52 hisse düştü. En çok işlem gören hisseler Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

ALTIN YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 6 milyon 880 bin liraya çıktı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 4 bin 525 dolardan işlem görüyor.

DÖVİZ VE DİĞER PİYASALAR

TCMB’nin açıkladığı efektif dolar kuru alışta 47,8307, satışta 48,0224 lira oldu.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar 1,3633 ve dolar/yen 158,8 seviyesinde seyrediyor.

Londra’da ekim vadeli Brent petrolün varili yüzde 1,9 artışla 93,3 dolardan işlem görüyor.

Tahvil tarafında ise 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 37,35, bileşik getirisi yüzde 40,84 olarak gerçekleşti.