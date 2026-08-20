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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağını güçlendirmek için yeni bir program başlatılacağını açıkladı.

İLK ETAPTA 550 DOKTORA ÖĞRENCİSİ SEÇİLECEK

Program kapsamında ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezî sınavla seçileceğini ifade eden Erdoğan, öğrencilerin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında 5 senenin sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE İNŞA EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir ülke olması hedefini vurguladı.

Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz" sözlerini sarf etti. Öte yandan Erdoğan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.