Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde yer alan kayalık alanda yüksekten düşme vakası gerçekleşti. Engebeli arazide dengesini yitiren bir vatandaş, düşme sonucu yaralandı.
İhbarla birlikte olay mahalline hızla sağlık ve itfaiye görevlileri yönlendirildi. Arazinin yapısı nedeniyle mahsur kalan yaralı, itfaiye personelinin titiz müdahalesiyle bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.