Pop müziğin sevilen ismi Sibel Can, sahnedeki görüntülerinin sürekli cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılmasından rahatsız oldu.

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Elele dergisinden Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre sanatçı, bu durum karşısında yeni bir önlem almaya karar verdi.Bundan böyle konserlerinde seyirciye sadece kısa bir selam verdikten sonra sahnenin ön bölümünden uzaklaşacak ve performansını daha geride sürdürecek.

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ÖN SIRALARA FAZLA YAKLAŞMAYACAK

Sibel Can’ın bu kararının yanı sıra kilosuyla ilgili de dikkat çeken detaylar gündeme geldi. Daha önce “Doğuştan ödemliyim” diyen sanatçının, ameliyat ve zayıflama iğnesi yaptırmama kararının arkasında ailevi bir korku bulunduğu öğrenildi.

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Sahne görüntülerinden duyduğu rahatsızlık ve yeni sahne stratejisi, sanatçıyı yeniden magazin gündeminin zirvesine taşıdı.