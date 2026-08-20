Kayseri'nin İncesu ilçesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan tarafından yürütülen çalışma, tarımda dikkat çeken bir başarı hikayesine dönüştü.
Kilosu 400 liraya satılıyor, saksıda yetişiyor: Ne tarla istiyor ne bahçe
Kayseri'de toprak yapısı elverişli olmayınca sıra dışı bir yöntem geliştirildi. Tam 17 bin saksıda yetiştirilen ve kilosu 400 liraya kadar alıcı bulan bu meyve, hem üreticilere yeni gelir kapısı oluyor hem de ithal ürünlere yerli alternatif olarak dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 5 yıldır bu ürün üzerine akademik çalışmalar yürüten Gürcan, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerden ithal edilen çeşitlere alternatif yerli türler geliştirmek amacıyla kurduğu şirket bünyesinde hem AR-GE hem de üretim faaliyetlerini birlikte sürdürüyor.
Toprak uygun olmayınca çözümü saksıda buldu
Asitli toprak isteyen bu ürün Kayseri'de doğal olarak yetişmesinin zor olduğunu belirten Prof. Dr. Kahraman Gürcan, bu engeli farklı bir üretim modeliyle aştıklarını söyledi.
İncesu ilçesindeki toplam 45 dekarlık arazinin 38 dekarlık bölümünde kurulan üretim alanında, 35 litrelik saksılar içerisinde bu ürünün tam 17 bin yaban mersini bitkisi yetiştiriliyor.
Gürcan, bu model sayesinde hem kaliteli üretim yaptıklarını hem de vatandaşların daha küçük arazilerde benzer yatırımları hayata geçirebileceğini ifade etti.
12 milyon liralık yatırım yapıldı
Projeye yaklaşık 12 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Gürcan, bahçenin kurulumu için Ziraat Bankası'ndan 5,5 milyon lira sübvansiyonlu kredi desteği aldıklarını söyledi.
Amaçlarının büyük işletmeler yerine küçük üreticilerin de uygulayabileceği sürdürülebilir bir model geliştirmek olduğunu vurgulayan Gürcan, "3-5 dekar toprağı olan her vatandaşın rahatlıkla yapabileceği bir sistem oluşturmak istiyoruz." dedi.
Verimin 3 kat artması hedefleniyor
İki yıllık üretim sürecinde bu yıl her saksıdan yaklaşık 1 kilogram ürün elde edildiğini belirten Gürcan, tam verim dönemine ulaşıldığında bu miktarın 3 kilograma kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi.
Kayseri'nin gece ve gündüz sıcaklık farkının ürün kalitesine büyük katkı sağladığını ifade eden Gürcan, iklim avantajı sayesinde tarımsal ilaç kullanmadan sağlıklı üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.
30 farklı çeşit üzerinde çalışılıyor
Üretim sahasında yaklaşık 30 farklı çeşidi bulunduğunu belirten Gürcan, bu çeşitler arasında melezleme çalışmaları yaparak tamamen yerli türler geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
AR-GE çalışmalarının temel amacının ithalata bağımlılığı azaltacak, Türkiye şartlarına uygun yeni çeşitler geliştirmek olduğunu ifade etti.
Piyasada kilosu 400 liraya kadar satılıyor
Türkiye'de son yıllarda tüketimi hızla artan yaban mersini, marketlerde kilogramı 400 liraya kadar alıcı buluyor.
Prof. Dr. Kahraman Gürcan ise ürünü Kayseri'deki marketlere 250 ila 350 lira arasında sunarak daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Aile işletmesi olarak yürütülen üretimde Gürcan'ın hemşire kardeşi ve annesi de aktif görev alırken, geliştirilen modelin ilerleyen dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.