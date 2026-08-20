Kilosu 400 liraya satılıyor, saksıda yetişiyor: Ne tarla istiyor ne bahçe

Amaçlarının büyük işletmeler yerine küçük üreticilerin de uygulayabileceği sürdürülebilir bir model geliştirmek olduğunu vurgulayan Gürcan, "3-5 dekar toprağı olan her vatandaşın rahatlıkla yapabileceği bir sistem oluşturmak istiyoruz." dedi.