Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş Kauno Zalgiris'i konuk edecek.
Zorlu karşılaşmada Siyah Beyazlılar taraftarı önünde galip gelerek rövanş öncesi skor avantajını yakalamayı hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş Kauno Zalgiris'i konuk edecek.
Zorlu karşılaşmada Siyah Beyazlılar taraftarı önünde galip gelerek rövanş öncesi skor avantajını yakalamayı hedefliyor.
Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynayadığı iki eleme turunda tüm maçlarını gol yemeden kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek sezona harika bir başlangıç yaptı.
Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Takım halinde savunma yapıyoruz, böyle de yapmak zorundayız. Gol yemek istemiyoruz. Şu ana kadar savunmadan memnunum. Aldığımız sonuçlar tatmin edici, gol yemedik. Çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Takım çok istekli." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta en çok merak edilen konu başlıklarından biri ise Dusan Vlahovic'in Avrupa maçında oynayıp oynayamayacağıydı.
Italiano bu konuda da soru işaretlerini gidererek, Vlahovic'in kadroda olacağını ve süre alabileceğini ifade etti.
OUATTARA CEZASINI TAMAMLADI
Siyah-beyazlı takımda Fransız sol bek Kassoum Ouattara, kırmızı kart cezasını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, rövanşta forma giymemişti.
Kassoum Ouattara'nın Kauno Zalgiris ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO
Siyah-beyazlıların listesinde "Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy." bulunuyor.
ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stiller'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.
BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak
BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Kauno Zalgiris karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard, Oh Hyeon-gyu.