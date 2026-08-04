Yeniçağ Gazetesi
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Bakanlık tek tek açıkladı: İşte hileli zeytinyağı markaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen gıda ürünlerini açıklamaya devam ediyor. 2026 yılında yayımlanan listede bazı zeytinyağı markalarında tohum yağı karıştırılması ve düşük kaliteli yağ kullanımı tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı hileli markalar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Bakanlık tek tek açıkladı: İşte hileli zeytinyağı markaları - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü gıda denetimleri kapsamında yayımlanan yeni liste, zeytinyağı kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

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Bakanlık tek tek açıkladı: İşte hileli zeytinyağı markaları - Resim: 2

Bakanlık, Güvenli Gıda Platformu üzerinden paylaştığı güncel duyurularda, taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen zeytinyağı markalarını kamuoyuna açıkladı.

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Bakanlık tek tek açıkladı: İşte hileli zeytinyağı markaları - Resim: 3

Denetimlerde bazı ürünlerde tohum yağı karıştırıldığı, bazılarında ise daha düşük kaliteli yağların zeytinyağı olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

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Bakanlık tek tek açıkladı: İşte hileli zeytinyağı markaları - Resim: 4

BAKANLIK DENETİMLERDE TEK TEK TESPİT ETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılından bu yana yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını Güvenli Gıda Platformu üzerinden düzenli olarak yayımlıyor.

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Bakanlık tek tek açıkladı: İşte hileli zeytinyağı markaları - Resim: 5

Laboratuvar analizleri sonucunda taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen ürünler kamuoyuyla paylaşılırken, vatandaşların alışveriş yaparken daha bilinçli hareket etmesi amaçlanıyor.

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Bakanlık tek tek açıkladı: İşte hileli zeytinyağı markaları - Resim: 6

ZEYTİNYAĞINDA EN SIK RATLANAN HİLELER

Bakanlığın denetimlerine göre zeytinyağında en sık karşılaşılan usulsüzlüklerin başında, tohum yağlarının zeytinyağına karıştırılması geliyor.

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Bunun yanı sıra bazı ürünlerde etikette belirtilenden daha düşük kaliteli zeytinyağlarının kullanıldığı da tespit edildi.

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Bu tür uygulamalar, ürünün gerçek niteliğini değiştirdiği için "taklit ve tağşiş" kapsamında değerlendiriliyor.

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İŞTE BAKANLIĞIN 2026'DA İFŞA EDİLEN ZEYTİNYAĞI MARKALARI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı Gıda Kamuoyu Duyuruları kapsamında yayımladığı ve taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen zeytinyağı markaları şu şekilde:

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen tüm ürünleri Güvenli Gıda Platformu üzerinden düzenli olarak güncelliyor. Vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin resmi listelerde yer alıp almadığını bu duyurular üzerinden kontrol edebiliyor.

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