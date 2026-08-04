Bakanlık tek tek açıkladı: İşte hileli zeytinyağı markaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen tüm ürünleri Güvenli Gıda Platformu üzerinden düzenli olarak güncelliyor. Vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin resmi listelerde yer alıp almadığını bu duyurular üzerinden kontrol edebiliyor.