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Kaynak: AA

TFF'nin resmi internet sitesinden duyurulan kararlara göre Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 480'er bin lira, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası verildi.

Kurulun diğer kararlarında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'a 1 maç men ile 100 bin lira, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 100 bin lira, Corendon Alanyaspor görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'na ise 1 maç men ve 100 bin lira ceza kesildi.

TÜMOSAN Konyaspor'un Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalan Enis Bardhi'ye de rakip futbolcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildi.