YENİÇAĞ: ZAM SAĞANAĞI ALTINDA BİR ENFLASYON MASALI!
4 Eylül Cuma günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?
Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 4 Eylül Cuma günü Türkiye'de gazete manşetleri...Kaynak: Haber Merkezi
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