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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Amedspor'a konuk oluyor.

Diyarbakır'da oynanacak mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun geçmiş yıllarda hakemlerle ilgili yaptığı bir açıklama yeniden gündeme oturdu.

'TAKDİR HAKKINI DİYARBAKIRSPOR'DAN YANA KULLANACAKSIN'

Hacıosmanoğlu, geçmiş dönemde hakemlere yönelik değerlendirmelerde bulunurken Trabzonspor ile Diyarbakırspor üzerinden bir örnek vermişti.

Hacıosmanoğlu o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hakemlere söyleyeceğim şey şu: Eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın."

HERKES O SÖZLERİ PAYLAŞIYOR

Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin "takdir hakkı" üzerinden yaptığı bu açıklama, Trabzonspor'un yıllar sonra Diyarbakır'da Amedspor ile karşılaşacak olması nedeniyle sosyal medya platformlarında gündeme getirildi.